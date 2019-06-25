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On Numara sonuçları 24 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte yine 2 ilden 2 talihli çıktı. İşte 24 Haziran tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 24 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 881.si gerçekleştirildi. 24 Haziran On Numara sonuçları Denizli ve Kayseri’den iki talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihlilerin her bir talihli 83 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 49, 63, 68, 74 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 881. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 161 bin 709 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Denizli'nin Pamukkale ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 156 bin 99 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 859 bin 348 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 479 bin 133 lira 20 kuruş aktarıldı.

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