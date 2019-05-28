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On Numara sonuçları 27 Mayıs: Art arda ikinci kez 3 talihli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 08:43 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte geçen hafta olduğu gibi yine 3 ilden 3 talihli çıktı. İşte 27 Mayıs tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 27 Mayıs: Art arda ikinci kez 3 talihli!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 877.si gerçekleştirildi. 27 Mayıs On Numara sonuçları Çanakkale, İstanbul’dan üç talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihlilerin her biri 107 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 35, 41, 42, 49, 62, 67, 70, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 876. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 108 bin 85'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823'er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale'nin Biga, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.

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