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On Numara sonuçları 27 Nisan: 1 yıldır devretmiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Bu akşam 925. hafta On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Noter huzurunda 22 adet numara belirlenecek ve bu numaralar ile kimleri ikramiye kazandığı ortaya çıkacak. On Numara çekilişlerinde tam 52 haftadır yani1 yıldır devir gerçekleşmiyor. Devirsizlik serisi devam edecek mi merak ediliyor. İşte 27 Nisan On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 27 Nisan: 1 yıldır devretmiyor!

Nisan ayının sonuna yaklaşıyoruz ve Ramazan ayı başladı. Koronavirüs ile ilgil iiyi haberler beklerken bir de maddi olarak müjdeli bir haber almak isteyenler şanlarını On Numara’da deniyor. Bugün de 925. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Nisan ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 52 haftadır yani 1 yıldır devretmeyen On Numara’da sonunda devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 27 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

27 Nisan 925. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 20 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

27 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 925. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

925. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 924. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71 ve 72 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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