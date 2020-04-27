On Numara sonuçları 27 Nisan: 1 yıldır devretmiyor!

Nisan ayının sonuna yaklaşıyoruz ve Ramazan ayı başladı. Koronavirüs ile ilgil iiyi haberler beklerken bir de maddi olarak müjdeli bir haber almak isteyenler şanlarını On Numara’da deniyor. Bugün de 925. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Nisan ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 52 haftadır yani 1 yıldır devretmeyen On Numara’da sonunda devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 27 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

27 Nisan 925. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.