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On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

3 Eylül On Numara sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek 839. hafta çekilişi ile belli olacak. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak On Numara çekilişi ile 300 bin lirayı kazandıracak 22 numara belirlenecek. Geçen hafta bir kişi on bilerek 309 bin lira kazanmıştı. Devreden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişinde on bilen olacak mı yoksa devredecek mi? On Numara çekilişi saat kaçta? Çekilişin canlı yayın bağlantısı ve anlık On Numara sonuçları haberimizde...

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

3 Eylül On Numara çekilişine saatler kaldı. 839. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapılacak ve haftanın kazandıran 22 numarası belirlenecek. Geçen hafta Bursa'dan bir talihli, on numarayı doğru tahmin ederek 309 bin 346 lira ikramiye kazanmıştı. Devreden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 300 bin TL üzerinde olması bekleniyor. Çekilişte on numara bilen olacak mı yoksa uzun bir aradan sonra On Numara devredecek mi? Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 30 Temmuz On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

3 Eylül 839. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Çekiliş komitesinin de takip edeceği On Numara çekilişinde 1'den 80'e kadar sıralı olarak dizilmiş topların olduğu küre çalıştırılacak. Ve şanslı 22 sayı belirlenecek. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 3 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

3 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 839. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

839. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 838'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.

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ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 16 senedir pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır.

3 - 1500 kez
12 - 1494 kez
5 - 1482 kez
7 - 1452 kez
18 - 1452 kez
4 - 1446 kez
19 - 1440 kez
2 - 1428 kez
17 - 1422 kez
21 - 1422 kez
1 - 1374 kez
22 - 1362 kez
15 - 1362 kez
10 - 1344 kez
14 - 1326 kez
16 - 1308 kez
8 - 1302 kez
11 - 1272 kez
6 - 1272 kez
13 - 1266 kez

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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