On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

3 Eylül On Numara çekilişine saatler kaldı. 839. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapılacak ve haftanın kazandıran 22 numarası belirlenecek. Geçen hafta Bursa'dan bir talihli, on numarayı doğru tahmin ederek 309 bin 346 lira ikramiye kazanmıştı. Devreden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 300 bin TL üzerinde olması bekleniyor. Çekilişte on numara bilen olacak mı yoksa uzun bir aradan sonra On Numara devredecek mi? 3 Eylül 839. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Çekiliş komitesinin de takip edeceği On Numara çekilişinde 1'den 80'e kadar sıralı olarak dizilmiş topların olduğu küre çalıştırılacak. Ve şanslı 22 sayı belirlenecek.

3 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 839. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 838'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79 ve 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı. ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI Milli Piyango İdaresi tarafından 16 senedir pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. 3 - 1500 kez

12 - 1494 kez

5 - 1482 kez

7 - 1452 kez

18 - 1452 kez

4 - 1446 kez

19 - 1440 kez

2 - 1428 kez

17 - 1422 kez

21 - 1422 kez

1 - 1374 kez

22 - 1362 kez

15 - 1362 kez

10 - 1344 kez

14 - 1326 kez

16 - 1308 kez

8 - 1302 kez

11 - 1272 kez

6 - 1272 kez

13 - 1266 kez ON NUMARA NASIL OYNANIR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.