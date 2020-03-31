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On Numara sonuçları 31 Mart: Büyük ikramiye sahibini buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve bu zorlu koronavirüs günlerinde bir kişi mutlu bir haber aldı. Çekilen 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran 1 talihli 416 bin TL kazandı! İşte haftanın büyük ikramiye talihlisinin Tekirdağ’dan çıktığı 921. hafta 31 Mart tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

On Numara sonuçları 31 Mart: Büyük ikramiye sahibini buldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle canımız oldukça sıkkın ama On Numara’da haftanın sonuçları açıklanınca bir kişi bayağı mutlu bir haber aldı. 31 Mart tarihli On Numara çekilişinde Tekirdağ’dan kupon yatırmış bir talihli 416 bin TL kazandı. İşte haftanın On Numara sonuçları ile ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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