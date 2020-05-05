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  4. On Numara sonuçları 4 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk kez devretti!

On Numara sonuçları 4 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk kez devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve 1 yıldır devretmeyen On Numara’da bu sefer kimse 10 bilmeyi başaramadı ve devir gerçekleşti. İşte 1 yıl aradan sonra devir gerçekleşen 4 Mayıs tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 4 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk kez devretti!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 926’ıncısı gerçekleştirildi. 4 Mayıs On Numara sonuçları uzun bir aradan sonra bir ilke sahne oldu. 1 yıldan sonra ilk kez On Numara’da büyük ikramiye kazanan çıkmadı ve devir gerçekleşti. İşte 463 bin TL’lik devir gerçekleşen haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki 926. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 463 bin 402 lira 21 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 134 kişi 2 bin 306 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 213 kişi 139 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 870 kişi 21'er lira, 6 bilen 116 bin 674 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 956 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

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