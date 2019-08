On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 887.si gerçekleştirildi. 5 Ağustos On Numara sonuçları Ankara, Tekirdağ ve İstanbul'dan dört talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 4 talihlinin her biri 84 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 05, 06, 08, 11, 15, 19, 20, 29, 30, 32, 35, 37, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 72, 73, 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi 84 bin 427 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 2 bin 85 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 109 kişi 106 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 824 kişi 20 lira 55'er kuruş, 6 bilen 125 bin 175 kişi 3 lira 60'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 904 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Mamak, Tekirdağ’ın Çorlu, İstanbul'un Fatih ve Ataşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.