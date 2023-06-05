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ON NUMARA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

05.06.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 5 Haziran 2023 Pazartesi akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 5 Haziran 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 5 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 5 Hziran Pazartesi akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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