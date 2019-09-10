HABER

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan bu çekilişin kazananı bol oldu. İşte 2 kişinin 10 bilmeyi başardığı 9 Eylül tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 892’ncisi gerçekleştirildi. 9 Eylül On Numara sonuçları Ankara, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir’den beş talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 2 talihlinin her biri 254 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Lisede yeni öğrencilere simit atmaya incelemeLisede yeni öğrencilere simit atmaya inceleme
MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyorMSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda araç trafikten men edildi

Çok sayıda araç trafikten men edildi!

Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

Bursa'da korkunç kaza!

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.