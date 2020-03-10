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On Numara sonuçları 9 Mart: Büyük ikramiye yine 3’e bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve çekilen 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran yine 3 talihli çıktı. İşte 918. hafta 9 Mart tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

On Numara sonuçları 9 Mart: Büyük ikramiye yine 3’e bölündü!

Milli Piyango İdaresi’nin en az devreden şans oyunu olan On Numara’da haftanın sonuçları belli oldu. Hemen he hafta en az bir talihlinin yüzünü güldüren On Numara çekilişinde, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine 3 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. İşte 200 biner TL kazanan talihlilere kazandıran numaralar ve 9 Mart On Numara sonuçları ile ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 2 kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih ve Van'ın İpekyolu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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