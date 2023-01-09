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ON NUMARA SONUÇLARI 9 OCAK 2023! On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango ile sorgulama ekranı

09.01.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severle tarafından merak ediliyor. 9 Ocak Pazartesi günü yani haftanın ilk çekiliş oynanan günüyle beraber birçok vatandaş Milli Piyango'da şansını denedi. Bugün On Numara çekilişin sonuçları belli olacak. Peki, 9 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile 9 Ocak 2023 on numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 9 OCAK 2023! On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango ile sorgulama ekranı

On Numara çekiliş her hafta pazartesi ve cuma akşamları oynanıyor. Haftanın ilk On Numara çekilişi için geri sayım devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Ocak 2023 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 9 OCAK AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü olmak üzere pazartesi ve cuma akşamları gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçları 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de çekilecek.

Kazandıran numaralar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

9 Ocak On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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