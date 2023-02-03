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On Numara sonuçları açıklandı! 3 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

03.02.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla On Numara ile ilgili araştırmalar sıklaşmıştı. Vatandaşlar kendilerine ikramiye çıktı mı merak ediyorlar. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan çekilişe ilgi yine oldukça yoğundu. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

On Numara sonuçları açıklandı! 3 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. Her seferinde ayrı heyecanlar yaşatan çekilişte kimlerin yüzü güldü merak konusu oldu. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. Kullanıcılar On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı? İşte çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara bu akşam çekildi. Saat 20.00'de yapılançekiliş canlı yayınlandı. MPİ resmi web sitesinden ve Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda yapıldı. Vatandaşların On Numara çekilişine ilgisi oldukça yüksekti.

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

2-3-4-8-9-16-20-27-29-31-35-38-39-43-45-50-51-54-56-64-72-76

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinde bu akşam heyecan doruktaydı. 30 Ocak On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi çıkmış ve 287.356,70 ₺
ödülün sahibi olmuştu.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 230,8 bin ₺ olarak belirlendi. Vatandaşlar çekiliş için epey heyecanlılardı. Fakat bu akşam da bilen çıkmadı ve para ödülü yine devretti.

On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları açıklandı mı?
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