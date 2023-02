On Numara sonuçları açıklandı! 3 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi bu akşam yapıldı. Her seferinde ayrı heyecanlar yaşatan çekilişte kimlerin yüzü güldü merak konusu oldu. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. Kullanıcılar On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı? İşte çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara bu akşam çekildi. Saat 20.00'de yapılançekiliş canlı yayınlandı. MPİ resmi web sitesinden ve Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda yapıldı. Vatandaşların On Numara çekilişine ilgisi oldukça yüksekti.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

2-3-4-8-9-16-20-27-29-31-35-38-39-43-45-50-51-54-56-64-72-76

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinde bu akşam heyecan doruktaydı. 30 Ocak On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi çıkmış ve 287.356,70 ₺

ödülün sahibi olmuştu.

Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 230,8 bin ₺ olarak belirlendi. Vatandaşlar çekiliş için epey heyecanlılardı. Fakat bu akşam da bilen çıkmadı ve para ödülü yine devretti.