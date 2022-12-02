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On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı

02.12.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam haftanın son on numara çekilişi heyecanı yaşanıyor. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları beklediler. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan 'millipiyangoonline.com' veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara çekilişi 2 Aralık Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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