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ON NUMARA sonuçları açıklandı mı? 20 Ocak On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

20.01.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu akşam haftanın son on numara çekilişi gerçekleşecek. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 20 Ocak On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA sonuçları açıklandı mı? 20 Ocak On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 OCAK AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekiliş 20 Ocak Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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