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On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? On Numara nasıl oynanır? İşte 10 Mart bilet ve çekiliş ekranı

10.03.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Şans oyunu oynayan binlerce vatandaş , bu akşam talihlinin kendileri olmasını istiyor. Her hafta yapılan çekiliş büyük ilgi görüyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? On Numara nasıl oynanır? İşte 10 Mart bilet ve çekiliş ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? On Numara nasıl oynanır? İşte 10 Mart bilet ve çekiliş ekranı

On Numara çekilişi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? On Numara nasıl oynanır? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de yapılacak. MPİ TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

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10 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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