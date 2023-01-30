HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 30 Ocak 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 30 Ocak 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

30.01.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından sorgulanıyor. 30 Ocak 2023 Pazartesi akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 30 Ocak 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 30 Ocak 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 30 Ocak Pazartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 OCAK AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' çağrısıTürkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' çağrısı
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendiAraç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendi
Anahtar Kelimeler:
on numara Milli Piyango on numara çekiliş sonuçları on numara çekilişi on numara sonuçları on numara sonuç

En Çok Okunan Haberler

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor

İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor

Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...

Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...

Yüzde 65 ile alırım seçimi

Yüzde 65 ile alırım seçimi

BAYKAR ile Portekiz arasında SİHA görüşmesi

BAYKAR ile Portekiz arasında SİHA görüşmesi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.