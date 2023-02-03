On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? 3 Şubat On Numara bilet ve çekiliş ekranı

On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Her seferinde ayrı heyecanlar yaşatan çekilişte kimlerin yüzü gülecek merak konusu. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş bu akşam gerçekleşecek. Kullanıcılar şimdiden On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, ne zaman çekilecek? İşte çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SAAT KAÇTA?

On Numara bu akşam çekilecek. Saat 20.00'de yapılacak olan çekiliş canlı yayınlanacak. MPİ resmi web sitesinden ve Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda yapılacak. Vatandaşların On Numara çekilişine ilgisi oldukça yüksek.

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinde bu akşam heyecan dorukta. 30 Ocak On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi çıkmış ve 287.356,70 ₺

ödülün sahibi olmuştu.

Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 230,8 bin ₺ olarak belirlendi. Vatandaşlar çekiliş için epey heyecanlılar.