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On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? 3 Şubat On Numara bilet ve çekiliş ekranı

03.02.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla On Numara ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Vatandaşlar kendilerine ikramiye çıkacak mı merak ediyorlar. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan çekilişe ilgi yine oldukça yoğun. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? 3 Şubat On Numara bilet ve çekiliş ekranı

On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Her seferinde ayrı heyecanlar yaşatan çekilişte kimlerin yüzü gülecek merak konusu. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş bu akşam gerçekleşecek. Kullanıcılar şimdiden On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, ne zaman çekilecek? İşte çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SAAT KAÇTA?

On Numara bu akşam çekilecek. Saat 20.00'de yapılacak olan çekiliş canlı yayınlanacak. MPİ resmi web sitesinden ve Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda yapılacak. Vatandaşların On Numara çekilişine ilgisi oldukça yüksek.

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinde bu akşam heyecan dorukta. 30 Ocak On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi çıkmış ve 287.356,70 ₺
ödülün sahibi olmuştu.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 230,8 bin ₺ olarak belirlendi. Vatandaşlar çekiliş için epey heyecanlılar.

On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları açıklandı mı?

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