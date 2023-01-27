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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! On Numara hangi günler çekiliyor? 27 Ocak 2023 On Numara bilet ve sonuç sorgulama

27.01.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara sonuçları vatandaşlar merak ediyorlar. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla heyecan iyiden iyiye artmıştı. Hayallerini bu akşamki On Numara çekilişine bağlayan vatandaşlar sonuçlar için oldukça heyecanlı. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? İşte ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! On Numara hangi günler çekiliyor? 27 Ocak 2023 On Numara bilet ve sonuç sorgulama

On Numara saat kaçta çekiliyor şans oyunu meraklıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Haftada iki gün yapılan çekiliş oldukça ilgi görüyor. Kullanıcılar çekilişin ardından On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? İşte merak edilen detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

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On Numara çekilişine ilgi oldukça yoğun. Çekiliş saati kadar sonuçları da sıkça araştırılıyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

29-74-32-46-70-54-19-7-37-67-28-35-68-12-80-23-15-60-71-34-6-45-80

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan çekiliş saat 20.00'de canlı yayında yapılıyor.

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula
On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılan çekiliş oldukça yoğun ilgi görüyor.

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