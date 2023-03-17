On Numara sonuçları açılandı mı, hangi günler çekiliyor? 17 Mart On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

On Numara çekilişi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de yapılacak. MPİ TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

17 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞİ İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

