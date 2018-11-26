On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları MPİ'nin gerçekleştirdiği 851. hafta çekilişiyle birlikte belli oldu. Geçen hafta 5 kişiyi mutlu eden On Numara'da bu akşam büyük ikramiye kime çıktı? On Numara'nın bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 KASIM

5 - 8 - 11 - 12 - 17 - 19 - 23 - 26 - 31 - 33 - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 56 - 59 - 66 - 69 - 72 - 78 - 79

MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,