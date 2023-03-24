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On Numara sonuçları bugün açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 24 Mart bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

24.03.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Şans oyunu oynayan binlerce vatandaş , bu akşam talihlinin kendileri olmasını istiyor. Her hafta yapılan çekiliş büyük ilgi görüyor. Peki On Numara sonuçları bugün açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 24 Mart bilet ve çekiliş sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları bugün açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 24 Mart bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

On Numara çekilişi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler On Numara çekilişi sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. On Numara 24 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş MPİ TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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