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On Numara talihlisi Turgutlu'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye, kuponu Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatıran kişiye çıktı.

On Numara talihlisi Turgutlu'dan

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MİLLİ Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye, kuponu Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatıran kişiye çıktı.
On Numara çekilişinin 29 Ekim 2018 tarihi 847'nci hafta sonuçlarına göre, bu hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Bu haftanın kazandıran numaraları ise 1, 8, 10, 22, 26, 27, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 60, 61, 67, 70, 73, 77 ve 79 oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatırdığı ortaya çıktı. 10 bilen talihli 318 bin 195 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.
Talihlinin kuponunu kendi bayilerinden yatırdığını söyleyen işyeri sahiplerinden Semahat Ünel, "Hayırlı olsun, güle güle harcasın" dedi.
Büyük ikramiyeyi kazanan Turgutlulu talihlinin henüz kim olduğu öğrenilemedi.

FOTOĞRAFLI

On Numara talihlisi Turgutlu'dan

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