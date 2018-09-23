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Ön patileri kesik bulunan kedi tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Sakarya'da, yol kenarında ön patileri kesik halde bulunan kedi, Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ön patileri kesik halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Caddesi'nde yol kenarında ön patileri kesik kedi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri geldi.

Yetkililer, yaralı kediyi tedavisi yapılmak üzere Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Kedinin patilerinin ne şekilde kesildiği araştırılıyor.

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Adapazarı kedi tedavi vatandaş

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