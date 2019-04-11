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"On üç" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:25 | Son Güncelleme

TAIB ve Nargis Yayınevi tarafından yayımlanan "Nargis" dergisi ilk çıktığı günden bu yana, dergi için çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAIB) ve Nargis Yayınevi tarafından çıkarılan "Nargis" dergisinin ilk yayımlandığı günden bu yana geçen altı yıllık süre boyunca özel olarak çekilen fotoğraf ve videolarının sergilendiği "On üç" adlı sergi açıldı.

Esma Sultan Yalısı'ndaki sergi açılışı, Nargis Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova ve TAIB Başkanı Mehdi Nağıyev'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Mahmudova, sergide Nargis dergisinde 6 yıldır yayınlanan fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Yeni bir şeyler yapmayı sevdiğim için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Yaptığımız işleri ve fikirlerimizi gösterebilmemizi sağlıyor bu tarz etkinlikler." dedi.

Mahmudova, serginin isminin "On üç" olmasının sebebini ise şöyle anlattı:

"13 sayısı benim için çok önemli. Derginin ismi annemin adından geliyor, onun gibi zeki, güzel bir kadının adını taşıdığı için gurur duyuyorum. 13 sayısı ise hem benim, annemin ve çocuklarımın doğum gününü temsil ediyor."

Sergide yabancı ve Türk sanatçıların fotoğraflarının yer aldığını ifade eden Mahmudova, eserlerin Paris, Londra, Moskova ve Bakü gibi şehirlerde de sergileneceğini dile getirdi.

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