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"Ön yargıları kırmak hedefindeyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Yazar Kenize Murad: - "Batı'nın doğu ülkelerine karşı bütün ön yargılarını kırmak hedefindeyim. Kitaplarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Doğulu kadınlar daha az akıllı değil, daha alt tabakada değil, tüm doğulu erkekler çok eşli değil"

İZMİR (AA) - Yazar Kenize Murad, kitaplarıyla, batı ülkelerinde doğuya karşı ön yargıları kırmayı hedeflediğini belirtti.

"Edebiyat ve Sürgün" konulu konferans vermek üzere İzmir'e gelen, Osmanlı padişahlarından 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan'ın torunu yazar Murad, etkinlik öncesi basın toplantısı düzenledi.

Murad, geçmişte gazetecilik yaptığı için yazarlığa geçişte bazı zorluklar yaşadığını belirtti.

İlk yazılarının bir gazetecinin yazacağı şekilde kuru ve objektif olduğunu ifade eden Murad, yazılarını okuttuğu arkadaşının kendisine "duygularıyla yazması gerektiği" tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Bugüne kadar 5 kitap yazdığını dile getiren Murad, yazarlığa İran Devrimi sırasında karar verdiğini belirtti. Murad, o dönemde İran'da gördüklerini gazeteci kimliğiyle yeterince anlatamamanın sıkıntısını yaşadığı için kitap yazma kararı aldığını kaydetti.

Batı ülkelerinde doğuya karşı ön yargıların zaman geçtikçe azalmak yerine çoğaldığına işaret eden Murad, şöyle konuştu:

"Batı'nın doğu ülkelerine karşı bütün ön yargılarını kırmak hedefindeyim. Kitaplarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Doğulu kadınlar daha az akıllı değil, daha alt tabakada değil, tüm doğulu erkekler çok eşli değil. Bu yanlış anlaşılmaları ve ön yargıları kırmak için savaşıyorum. Mesela doğulu kadınlar, kendi hakları için büyük savaş veriyor, bunları anlatmaya çalışıyorum."

Murad, Türkiye'nin savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açıp cömertçe davrandığını da belirterek, "Ancak bu çözüm değil. Politikacıların bu konuda çalışma yapması lazım. Burada kalanların birçoğunun ülkesine dönmeyi istediğini düşünüyorum." dedi.

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Kenize Murad kitap Osmanlı hanedan üyesi ön yargı

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