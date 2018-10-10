'On yıllardır görülen en yıkıcı' kasırga geliyor!

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 193 kilometreye ulaşacak olan rüzgar hızıyla Florida eyaleti kıyılarına yaklaşmakta olan Michael Kasırgası'nın şiddetinin 3. kasırga seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

ABD Ulusal Hava Servisi, bu hızdaki rüzgarların sağlam inşa edilmiş evlerin bile çatılarına ve duvarlarına zarar verebilecek boyutta olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Jeff Byard, gazetecilere yaptığı açıklamada, Florida eyaltinde 500 bin kişinin tahliye ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın tamamında olağanüstü hâl ilan etti ve böylece bölgeye federal yardım yapılmasının önünü açmış oldu.

Trump, Salı günü muhabirlere yaptığı açıklamada, "Yaklaşan kasırgaya karşı hazırlıklıyız" dedi.

'ÖLÜM KALIM MESELESİ'

Florida Valisi Rick Scott da kasırgayı "canavarvari" olarak nitelendirdi ve kasırganın Florida burnunu on yıllardır vuran en yıkıcı kasırga olacağını söyledi.

Vali Scott, özellikle kıyıda oturanların evlerini terk etmesine yönelik yaptığı çağrıda, "Bu ölüm kalım meselesi olabilir" dedi: