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  4. Ona da göz diktiler! Yemek alma bahanesiyle geldi, sadaka kutusunu çaldı

Ona da göz diktiler! Yemek alma bahanesiyle geldi, sadaka kutusunu çaldı

28.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir börekçide meydana gelen olayda sadaka kutusu çalındı. Çalışanın arkasını dönmesiyle kasadaki kutuyu çalan hırsız sırra kadem basarken o anlar kameralara yansıdı.

Ona da göz diktiler! Yemek alma bahanesiyle geldi, sadaka kutusunu çaldı

Sultangazi’de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MONTUNA SAKLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, börekçiye giren hırsız işyeri çalışanından bir şeyler isteyip beklemeye başladı. Börekçi çalışanını arkasını dönmesiyle birlikte harekete geçen hırsız, sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Sultangazi
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