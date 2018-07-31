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Ona mucizevi su diyorlar: Aç karnına karbonatlı su içince bakın ne oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

En eski tedavi yöntemlerinden biri olan karbonatlı su vücudu çeşitli hastalıklara karşı bir kalkan gibi koruyor. Özellikle bu suyu aç karnına içtiğinizde faydaları katlanarak artıyor.

Ona mucizevi su diyorlar: Aç karnına karbonatlı su içince bakın ne oluyor

Rahatsızlık verici birçok problemin üstesinden gelen karbonat, vücudun pH seviyesini düzenler. Unutmayın ki birçok hastalık pH seviyesindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Her gün aç karnına karbonatlı su içerek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilirsiniz çünkü devamlı olarak bunu tüketince hidroklorik asit içeren mide nötralize olur. Karbonatlı su aynı zamanda mide ekşimesine iyi gelir ve rahatlatır.

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Vücudun pH seviyesinin asidik düzeyde olması kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Kanser ya da kronik rahatsızlıklardan uzak kalmak için aç karnına karbonatlı su içmelisiniz. Karbonatlı su pH seviyesini olması gerektiği düzene çekerek kanserden korur.

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Böbrek taşı sancısı son derece korkunçtur. Dökülme aşaması insanı gerçekten çileden çıkarır. Taşın oluşması ise idrarın asit derecesinin yüksek olmasından ve vücudun demir dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli nedenlerinden biri de az su tüketimidir. Her gün aç karnına içtiğiniz karbonatlı su böbrek taşı oluşumuna engel olacaktır.

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Karbonatlı su idrar yolu enfeksiyonlarını da önler. Karbonatın antiseptik özelliği vardır. Bu sayede idrarın asit derecesini azaltarak bu hastalığın önüne geçer. Önleminizi alın ve bu rahatsızlığına yakalanmamak için karbonatlı suyu için. Bu rahatsızlığa sebep olacak nedenler arasında; hijyensiz ortamlar, düşük bağışıklık ve hamilelik yer alıyor.

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Mikrop kırıcı etkisi vardır. Hastalığa neden olan bakterileri ortadan kaldırır. Bunun için karbonatlı su ile her sabah gargara yapıp boğaz iltihabına yakalanmadan kurtulabilirsiniz.

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Kötü kolesterolü düzenler. Eğer karbonatlı maden suyu içerseniz LDL olarak bilinen kötü kolesterolü düşürmüş olursunuz. Ancak şu noktada uyarı yapmamızda fayda var; eğer yüksek tansiyon hastasıysanız karbonatlı sodayı içmeyin. Bu su sizi daha da kötü hale getirebilir, aman dikkat diyelim.

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Karbonatlı suyu sabahları aç karnına bir bardak suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 kez içmeniz tavsiye edilir.

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