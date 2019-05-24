Onarılan tarihi camiler bayram sonrası ibadete açılıyor

Şanlıurfa’da 4 yıl önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatılan Döşeme Camisi olarak bilinen Halil Ür-Rahman Camisi ile minaresindeki süslemeleri ile dikkat çeken Pazar Camisi bayram sonrası ibadete açılıyor.

Balıklıgöl platosunda taban kayması nedeniyle 4 yılı aşkın süredir ibadete kapalı olan 8 asırlık Halil Ür-Rahman Camisi ve minaresindeki süslemeleri ile dikkat çeken Pazar Camisi’nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi camilerin bayram sonrası ibadete açılması bekleniyor.

4 yıldır ibadete kapalı

Balıklıgöl platosunda yer alan ve halk arasında Döşeme ismiyle anılan, taban kaymasından dolayı içi su ile dolan Halil Ür-Rahman Camisi, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıl önce ibadete kapatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması ile caminin içindeki su birikintisi ve çatlaklar giderildi.

Pazar Camisi de ibadete açılıyor

Tarihi hanlar bölgesindeki Kemerciler Çarşısı’nda yer alan, içinden Balıklıgöl’den akan suyun geçtiği, 12. yüzyılda yapılan ve minaresindeki süslemeden dolayı Zengiler Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen Pazar Camisi de restorasyon sonrası ibadete açılıyor.