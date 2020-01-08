MAGAZİN
  4. Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Genco Erkal'ın, Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacağı etkinlik İdil Biret resitaliyle sona erecek

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi, şair yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı anma programı düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek programda Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak.

Sanatçı Genco Erkal'ın Onat Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacağı etkinlik piyanist İdil Biret'in vereceği resitalle son bulacak.

Ücretsiz etkinliğe katılım için davetiyeler Süreyya Operası gişesinden temin edilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecekArtvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek
Sex Education'dan bomba gibi video Sex Education'dan bomba gibi video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, onat kutlar,

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

Sex Education'dan bomba gibi video

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2) yeni poster ve Türkçe alt yazılı fragman

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Ezel Akay yeni filmi ‘9 Kere Leyla’da Demet Akbağ birlikte çalışacak

Ezel Akay ve Demet Akbağ yeniden birlikte

‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görücüye çıktı

En pahalı Türk aksiyon filminin ilk teaser’ı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.