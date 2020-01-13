Onat Kutlar, ölümünün 25. yılında İstanbul'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar, ölümünün 25. yılında Kadıköy'de anıldı.

Süreyya Operasında gerçekleştirilen "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programı sunan Zeynep Oral ile Cem Davran, Kutlar'ın hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Açılışta konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kutlar'ın sadece bir yazar ve şair olmadığını, aynı zamanda edebiyat ve sinema gibi alanlarda pek çok projeye de imza attığını söyledi.

Onat Kutlar'ın tam bir kültür adamı olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Onat Kutlar'ın mirası, insanımızın dört bir koldan kuşatıldığı bugün her zamankinden daha değerlidir bizim için. Onat Kutlar, aynı adı taşıyan şiirinde 'Ne kalacak bizden geriye?' diye sorar. Bize düşen şimdi bu salonda sevgili Onat Kutlar'a 'İnsan kaldı, şiir kaldı, aşk kaldı, umut kaldı.' diye seslenmek olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza"

Kutlar'ın fotoğraflarından ve konuşmalarından oluşan filmin de izlendiği etkinlikte Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan da konuşma yaptı.