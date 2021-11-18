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Onay bekliyordu! Biden yönetimi, Pfizer'ın koronavirüs ilacından 10 milyon adet aldı

18.11.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer'ın geliştirdiği ve Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayı için bekleyen, ağızdan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacından 10 milyon adet satın aldıklarını duyurdu.

Onay bekliyordu! Biden yönetimi, Pfizer'ın koronavirüs ilacından 10 milyon adet aldı

Biden, yazılı açıklamasında, Pfizer'ın bu ay başında yaptığı açıklamada geliştirdiği antiviral ilacın Kovid-19'a yakalanan kişilerin hastaneye yatırılma ve ölüm riskini ciddi anlamda azalttığını belirtti.

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10 MİLYON ADET SATIN ALDILAR, 2022 İÇİNDE DAĞITILACAK

Söz konusu ilacın şu anda FDA onayını beklediğini vurgulayan Biden, "Ancak ben Amerikan halkına yeterli tedarikin sağlanması için acil adımlar attım. Bugün Pfizer'ın antiviral Kovid-19 ilacından 10 milyon adet satın aldığımızı ve bu ilaçların bu yıl bitmeden ve 2022 içinde dağıtılacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "ilaçların herkes için erişilebilir ve ücretsiz olması için de gerekli hazırlıkları yaptığını" belirterek söz konusu ilacın salgınla mücadelede kendilerine ivme kazandıracağını ancak hâlâ en güçlü silahlarının aşılar olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Pfizer, 10 milyon adet ilacın teslimi için ABD hükûmetiyle 5,29 milyar dolarlık bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, FDA’nın onay vermesi halinde bu yıl içinde ilacın teslimatının başlayacağı belirtildi.

PFIZER FDA'E BAŞVURMUŞTU

ABD'li ilaç firması Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'e başvurmuştu.

Söz konusu ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.

Pfizer, daha önce ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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