Onaylandı: "Hamile erkek emojisi" geliyor!

"Emojilerin merkez bankası" olarak tanımlanan Unicode Konsorsiyumu, 14.0 sürümündeki 37 yeni emoji karakterinin son listesini onayladı. Onaylananlar arasında son derece dikkat çekici iki emoji var.

Bunlar, "hamile erkek" ve herhangi bir cinsiyeti tanımlamayan "hamile kişi" emojisi.

Emojipedia, "Yeni hamilelik seçenekleri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette, bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir. Bu, gerçek dünya (örneğin, trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 yapımı "Junior" filmindeki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var.'" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının görüşü ise şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin "çok büyük bir eksiklik" olduğu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığından yana. Ancak yeni emojilere tepki gösterenler de oldu.

TWITTER KULLANICILARINDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Bir Twitter kullanıcısı, emojiyi ve onu kullanan herkesi "aptal" olarak nitelendirdi. Başka bir kullanıcı ise herhangi bir nefreti olmadığını söyleyerek, sadece bunu kimin kullanacağını merak ettiğini belirtti.

14.0 sürümünü oluşturan 37 yeni emojinin tamamı, ilk olarak Dünya Emoji Günü'nden (17 Temmuz) önce Emojipedia tarafından detaylandırılmıştı.

14.0 sürümü, "hamile erkek" ve "hamile kişi" emojisinin yanı sıra, kendine özgü dairesel sarı yüzün yeni varyasyonlarını içeriyor. Bunlar: Eriyen yüz, selamlayan yüz, noktalı çizgi yüz ve yüzü tutmayan gözyaşları.

Listede ayrıca bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, sopalı trol, mercan, barbunya ve düşük pil bulunuyor.

HAZİRAN 2022'YE KADAR TÜM PLATFORMLARA GELECEK

Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor. Farklı işletim sistemlerinde emojiler için herhangi bir çıkış tarihi onaylanmadı.

Ancak emojiler muhtemelen Haziran 2022'ye kadar tüm platformlarda görülecek ve bu yılın ilerleyen günlerinde bazı platformlara erkenden gelecek.

