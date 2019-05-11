Onazi, Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu

Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogenji Onazi, bordo-mavililerin transfer planını ortaya çıkardı. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Onazi, milli takımdan da arkadaşı olan John Ogu'ya, "Geldiğinde odan böyle olacak. Nwakaeme'ye sorabilirsin" şeklinde bir mesaj yollayarak transferin sinyalini verdi.

JOHN OGU KİMDİR?

İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Beer Sheva'da ön libero pozisyonunda John Ogochukwu Ogu, sağlam fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyor."Demir Kartal" (Iron Eagle) lakablı 31 yaşında ve 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Nwakaeme ile birlikte Beer Sheva'da birlikte oynayan tecrübeli futbolcu, 21 kez de Nijerya Milli Takımı'nda forma giydi.



