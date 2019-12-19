"Onbeşliler Korosu" Saraybosna konseri için destek bekliyor

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin üç köklü okulu İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Vefa Lisesi öğrencilerinin, Balkan Savaşları, Çanakkale, 1. Dünya Savaşı cepheleri ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan öğrenci ve öğretmenler anısına kurduğu "Onbeşliler Korosu", Çanakkale Cephesi'nde şehit olan Boşnaklar ve tüm askerler hatırasına Saraybosna'da anma konseri vermek için destek bekliyor. Geçen yıl 18 Eylül 2018'de Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup uzatan liseli gençler, hiç ummadıkları bir hızla dönüş aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektuplarında, kurdukları korodan ve projelerinden söz eden gençlerin isteğini kırmayarak himayesine aldı. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, Galiçya şehitleri hatırasına 12-19 Ocak'ta Çekya, 17-24 Mart'ta Macaristan, 10-17 Haziran'da Polonya'da anma konserleri gerçekleştirdi. Liseli gençler ile Macaristan'daki kardeş okul öğrencilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, projelerini büyüterek Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde vatanın selameti için cepheye gönüllü giderek şehit düşen öğrenci ve öğretmenler anısına İstanbul Erkek Lisesi ve Vefa Lisesi öğrencileriyle "Onbeşliler Korosu"nu kurdu. "Onbeşliler Korosu", ilk konserlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla 17 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verdi. Sınavlarda gösterdikleri başarılarla Türkiye'nin en seçkin öğrencileri olduklarını kanıtlayan gençler, cepheye gönüllü giderek şehit düşen öğrenci ve öğretmenlerin kahramanlıklarını türkülerle dile getiriyor. Liseli gençler, Çanakkale Cephesi'nde şehit olan Boşnaklar ve tüm askerler hatırasına, Çanakkale Zaferi'nin 105, Milli Mücadele'nin 101.ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında, Saraybosna'da anma konseri düzenlemek için provalarını Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni Ümit Kurt'un koordinesinde yürütüyor. Öğrencilerin seslendirdiği türkülere müzik öğretmenleri Ali Salih Köse, Hakan Alıç ve Hakan Akın enstrümanlarıyla eşlik ediyor. Gençlerin tek arzusu ise bu anma konserini gerçekleştirmek için kurum, kuruluş veya şahısların destek vermesi.

- "Türküleri bilmek, öğrenmek, sahip çıkmak önemli" İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce kurulan koronun, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konser için 10 kez bir araya geldiği söyledi. Balkan Savaşları, Çanakkale, 1. Dünya Savaşı cepheleri ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan öğrenci ve öğretmenler için bir araya gelmekten, böyle bir koronun içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Güneş, "Normal hayatımda çok fazla türkü dinlemiyorum ama bunları bilmek, öğrenmek ve sahip çıkmak önemli. Bu koro vasıtasıyla böyle bir imkana sahip olduk." dedi. Kabataş Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yasemin Azra Dinler, öncelikli hedeflerinin Saraybosna'da konser vermek olduğunu, çünkü sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hitap etmek istediklerini belirterek, "Çünkü bu bizim milli bir değerimiz. Bu sesi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Saraybosna'da verecekleri konser için destek beklediklerini ifade eden Dinler, şunları söyledi: