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Onbinler BTP Bayrampaşa mitinginde buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi'nin İstanbul Bayrampaşa'daki mitinginde konuşan BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selim Kotil, vatandaşlara projelerini anlattı.

İSTANBUL, (DHA) -BAĞIMSIZ Türkiye Partisi'nin İstanbul Bayrampaşa'daki mitinginde konuşan BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selim Kotil, vatandaşlara projelerini anlattı.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul Bayrampaşa'daki mitingine onbinlerce vatandaş katıldı. Mitingte BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selim Kotil vatandaşlara projelerini anlattı. Mitingte konuşan Kotil, "Ben eski İstanbul Belediye Başkanınız rahmetli Aytekin Kotil'in yeğeniyim. Rahmetli amcam Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ı bir kez gördü. Bana çok doğru bir insanla berabersin, sakın ondan ayrılma dedi, ben de 30 yıldır ayrılmıyorum. Diğer amcam Günay Kotil Genel Başkanımızla ilgili Haydar Hoca, Hoca Atatürk'tür, Hoca Atatürk Haydar Baş'tır derdi" dedi.

"BU MİLLETİN HAYDAR HOCASI VAR"

Mitingin final konuşmasını Haydar Baş yaptı. Prof. Dr. Baş, "Hepiniz bu güzel vatanda yaşıyorsunuz. Hiç merak etmeyin, Haydar Hoca'nız var, onlar ne kadar batırırsa batırsın, ne kadar batarsa batsın, biz dünyanın en güçlü milleti olacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Bu arkadaşlar senelerdir siyasette, bundan sonra güzel işler yapacaklarına inanmayın, eğer yapacak olsalar da bugüne bir tek meseleyi hallederlerdi” ifadelerini kullandı.

“RUSYA'YI BEN ADAM ETTİM”

Dünyanın en iyi ekonomistinin kendisi olduğunu ifade eden BTP lideri Rusya örneğini vererek, "Rusya'yı adam eden benim. Onlar bunu kesinlikle gizlemiyor, bizi kalkındıran adam Haydar Hoca'dır diyorlar. Beni meclislerinde 6 saat konuşturdular. Meclis'e girerken bizi özel bir kapıdan aldılar. Benden önce o kapıdan sadece Çin Devlet Başkanı girdi. Biz Türkiye'ye gittiğimizde millet bizi el üstünde tutacak diye bekledik ama bir tek basın mensubu bile yoktu. Ben Rusya'ya Türk Milleti ve Devleti adına gittim. Sen eğer Devlet ve Milleti kabul ediyorsan Haydar Hocasız Devlet'ten de birşey olmaz, miletten de” şeklinde konuştu.

“SAĞCI DA SOLCU DA BENİM KARDEŞİM”

1980'de darbe sonrası hapse alındığı günleri anlatan Prof. Dr. Haydar Baş sağcı da solcu da benim kardeşimdir dedi ve o günleri, "Bendenizi içeri aldılar. İçeride 80 tane solcu arkadaş, 20 tane sağcı arkadaş, 4 tane de ben gibi arkadaş. 104 kişi bir koğuştayız. Sol Allah'a inanan, tevhid akidesinde dimdik duran insanlar. Sağcı arkadaşlarımız zaten namazında niyazında. Hepsi bizim kardeşimiz. İsteseler de istemeseler de bu milleti asla bölemezler. Var mısınız bir bilek bir yürek olmaya?" sözleriyle anlattı.

"DENİZ GEZMİŞ İSRAİL İLE SAVAŞTI"

Prof. Dr. Haydar Baş, 1980 öncesinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş'i şöyle anlattı:

"Allah Deniz Gezmiş'in rahmetini bol eylesin. Mahkeme olduğu dönemde zannediyoruz ki bir kaç tane insan vurdular, illegal örgüt geliştirdiler diye bize telkin ediliyordu. Baktık ki en sonunda hiç kimseye dokunmamış, ben hayret ettim, nasıl olur da bir insan düşüncesinden dolayı idam edilebilir? Çok üzüldüm, bunu anlatmam asla mümkün değil. Müslüman kabul ettiğimiz arkadaşlar da Sarayburnu'na gelip, Tophane'deki 6. filoya karşı namaz kılıyorlar. Deniz Gezmiş kiminle savaştı? Deniz Gezmiş Filistin'e gitti, İsrail ile savaştı. Allah'ın ve Resulü'nün safında oldu."

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