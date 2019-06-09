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Önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B.

Önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı’nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Piknik alanının yan tarafında bulunan ormanlık alanda ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılmış şekilde duran biri çocuk iki kişi gördü. Özalp’in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersin B. ve oğlu Erden B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri ormanlık alandan çıkarıldı. Cenaze hizmetleri görevlisi küçük çocuğun cansız bedenini kucağına alarak cenaze aracına getirdi. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Ersin B.’nin, eşi Deniz B. ile boşanma aşamasında olduğu ve eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırıldığı öğrenildi.

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