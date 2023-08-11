Önce 200 lira istedi, sonra 'işim var' dedi! Pişkin taksicinin o anları kamerada

Olay, Ortaköy'de dün gece saatlerinde yaşandı. İki kadın eve gitmek için taksiyi durdurdu. İddiaya göre şoför, araca binen kişilere taksimetreyi açmadan 200 liraya götüreceğini söyledi. Bu durum üzerine cep telefonuyla şoförü kayda almaya başlayan kadınlar, şoförle tartıştı.

"İŞİM VAR"

Müşteriler, "Taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi. Bunun üzerine şoför pişkin tavırlarla "İşim var gidemiyorum" yanıtını verdi. İki kadın daha sonra "Şikayet edeceğiz seni" diyerek araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)

