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  4. Önce 200 lira istedi, sonra 'işim var' dedi! Pişkin taksicinin o anları kamerada

Önce 200 lira istedi, sonra 'işim var' dedi! Pişkin taksicinin o anları kamerada

11.08.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Ortaköy'de bir taksi şoförü, iddiaya göre aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için 200 lira para istedi. Taksimetreyi açmadan yolculuk yapacağı iddia edilen şoför, daha sonra müşterilere "İşim var gidemiyorum" dedi.

Olay, Ortaköy'de dün gece saatlerinde yaşandı. İki kadın eve gitmek için taksiyi durdurdu. İddiaya göre şoför, araca binen kişilere taksimetreyi açmadan 200 liraya götüreceğini söyledi. Bu durum üzerine cep telefonuyla şoförü kayda almaya başlayan kadınlar, şoförle tartıştı.

Ekran Alıntısı

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"İŞİM VAR"

Müşteriler, "Taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi. Bunun üzerine şoför pişkin tavırlarla "İşim var gidemiyorum" yanıtını verdi. İki kadın daha sonra "Şikayet edeceğiz seni" diyerek araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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