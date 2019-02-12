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Önce ağabeyi, sonra ablası hayata bağladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 7 yıl önce ağabeyi Halil Aslan'ın (48) böbreğiyle hayata tutunan Mehmet Aslan (42), organın işlevini yitirmesi üzerine bu kez ablası İhsan Çilden'in (50) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.

Önce ağabeyi, sonra ablası hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 7 yıl önce ağabeyi Halil Aslan'ın (48) böbreğiyle hayata tutunan Mehmet Aslan (42), organın işlevini yitirmesi üzerine bu kez ablası İhsan Çilden'in (50) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Mehmet Aslan'a, 2012 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince Aslan'ın diyalize girmesine karar verildi. Kardeşinin diyalize girmesine razı olmayan demir doğrama ustası Halil Aslan, böbreğini bağışladı. Böbrek nakli için kriterlerin uygun olduğu tespit edilince Halil Aslan'ın böbreği, kardeşine nakledildi.
5 AY DİYALİZ TEDAVİSİ
Ağabeyi sayesinde 6 yıl sağlıklı hayat sürdüren Mehmet Aslan, Eylül 2018'de nakilli böbreğin atması üzerine yeniden hemodiyaliz tedavisi gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Aslan, 5 ay süreyle diyaliz tedavisi gördü. Kardeşinin acı çektiğini gören ablası ev kadını İhsan Çilden, verici olmak istedi. Yapılan testlerde nakil için sorun görülmeyince İhsan Çilden'den alınan böbrek, 25 Ocak'ta Mehmet Aslan'a nakledildi.
ACI ÇEKMESİNE RAZI OLMADI
Ağabeyinden nakledilen böbreğin görevini tamamladığını, 5 ay süren hemodiyaliz tedavisi sırasında kardeşinin yaşadığı acılara dayanamadığını söyleyen İhsan Çilden, organ nakli konusunda tüm insanları duyarlı olmaya davet etti. Din görevlilerine de büyük iş düştüğünü ifade eden Çilden, herkesin mutlaka organ bağışında bulunması gerektiğini söyledi.
ORGAN BAĞIŞINDA BİLİNÇ ŞART
Organ bağışı konusunda halkın da bilinçli ve fedakar olmasını isteyen İhsan Çilden, "Kardeşimin yaşadıkları gözümün önünden gitmiyor. Kadavradan uygun böbrek bulunamadı. Her zaman yanında olduğum kardeşime bağışçı olmak istediğimde doktorların uygun olduğumu bildirmeleri beni mutlu etti. Doktorlarımız bizleri sevindirdi. Herkesin elinden geldiğince nakil bekleyen hastalara yardımcı olmaları en büyük arzum" dedi.

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