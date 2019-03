"Önce ahlakı egemen kılacağız"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanetin Kocamaz'ın aday olamamasıyla ilgili, "Bir kumpas yapıldı ona karşı ve seçime girmesi engellendi. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından. Satın alınan siyasetçiler tarafından. Ahlaki mi bu? Hayır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı konuşmada, bürokraside 27,5 yıl çalıştığını anlattı.

Geçmişte pek çok başbakan ile çalışma imkanı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, liyakatin önemine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, devletin de bir planlama yapıp kendisine yol haritası çizmesi gerektiğini dile getirerek Türkiye'nin bir kalkınma planı bulunmadığını savundu.

Güçlü olmak için üretmek gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada söz sahibi olacaksanız, güçlü olacaksınız. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım. Sanattan makineye kadar her alanda üretmesi lazım. Üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Üretirseniz güçlü olursunuz, üretirseniz sizin sözünüzü dünyanın her kesimi dinler. Tarımda bile geride kaldık. Mersin'den söz edildi. İçinde bulunduğumuz bölge Mersin, dağları deseniz olağanüstü güzel. Torosları, bereketli toprakları, denizi her şeyi var. Cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Türkiye böyle. Cennet gibi bir ülke ama sanki cehennemde yaşıyoruz."