HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Önce 'Amcamın kızı' dediler şimdi 'iyi niyet'! Beyoğlu sapıkları hakkında istenilen ceza belli oldu...

Önce 'Amcamın kızı' dediler şimdi 'iyi niyet'! Beyoğlu sapıkları hakkında istenilen ceza belli oldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.11.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda evine giden genç kızın sokakta yürüdüğü sırada önünü keserek taciz etmeye çalışan iki sanık önce tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada durumun infial yaratması üzerine tekrar tutuklanan şahıslar hakkında istenilen cezalar belli oldu! Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Önce 'Amcamın kızı' dediler şimdi 'iyi niyet'! Beyoğlu sapıkları hakkında istenilen ceza belli oldu...

İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan’a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 132622

BİRİ TACİZ EDERKEN DİĞERİ ETRAFI KOLAÇAN ETTİ

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

AW301486_01

"AMCAMIN KIZI" SAVUNMASI

Tacizcilerden biri yaşanan olay sırasında, "Amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. "Amcanın kızı olsa ne olur." diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 132648

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Şüpheliler, sosyal medyada olayın gündem olmasının ardından tepki yağdırdı. Tepkiler üzerine şüpheliler tekrardan gözaltına alındı.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 132708

"İYİ NİYETLİ DOKUNMUŞ OLABİLİRİM’’

İddianamede, şüpheli Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 132634

30’AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 132749

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ceza Beyoğlu cinsel taciz
En Çok Okunan Haberler
Tarihi seçimde bomba paniği

Tarihi seçimde bomba paniği

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım

Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.