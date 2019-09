Önce ameliyat etti sonra dondurma yedirdi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ALAGİLLE sendromuna (AGS) bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyulan, Cezayirli Mohammed Hussam Ghrabli (3), Antalya'da annesinden nakledilen 150 gramlık karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastalığı nedeniyle doğumundan beri sadece sütle beslenen Mohammed'e dondurma yedirdi. Cezayir'in Tiaret kentinde yaşayan Oumelkhir Mohri (28) ile Khaled Ghrabli (44) çiftinin ikinci çocukları Mohammed, 3 yıl önce dünyaya geldi. Doğduğunda her şeyi normal görünen Mohammed'in karaciğer değerlerinde, bir süre sonra sorun olduğu belirlendi. Sarılığın başladığı Mohammed, ülkesinde tedaviye alındı. Bir türlü iyileşmeyen ve her geçen gün sağlık durumu kötüye giden çocuk, sürekli kusmaya başladı. Doğduğundan bu yana sadece sütle beslenen Mohammed'de, yetersiz beslenme nedeniyle de gelişme geriliği baş gösterdi. Ailesinin hastane hastane gezdirdiği Mohammed'e yapılan biyopsi sonunda, geçen yıl AGS'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorları, Mohammed'i tedavisi için Türk meslektaşlarına yönlendirdi. ANNESİ HAYATA BAĞLADI Kaşınmaktan derisi tahriş olan Mohammed, ülkesindeki doktorların tavsiyesi üzerine ailesi tarafından Antalya'ya getirildi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde tetkikleri yapılan Mohammed'e acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiği söylenince anne verici oldu. Ağustos ayı başında Oumelkhir Mohri'nden alınan 150 gramlık karaciğer dokusu, Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından Mohammed'e nakledildi. Sağlığına kavuşan Mohammed, doğumundan beri sadece sütle beslendiği için daha önce tatmadığı yemeklerle tanıştı. En çok dondurmayı seven Mohammed'e ilk dondurmayı ise operasyonu yapan Doç. Dr. Aliosmanoğlu yedirdi. Hastanede kontrol altında tutulan Mohammed, ne zaman Doç. Dr. Aliosmanoğlu'nu görse dondurma istiyor. Sağlığına kavuşan Mohammed, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 'SARILIKTAN 24 SAAT KAŞINIYORDU' Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Mohammed'in kendilerine getirildiğinde sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirtti. AGS'ye bağlı karaciğer yetmezliği hastası olan çocuğun doğduğundan bu yana sarılıkla mücadele ettiğini belirten Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "Bize geldiğinde sarılık düzeyi çok yüksekti. Buna bağlı olarak tüm vücudunda sararma ve aşırı kaşıntı vardı. Neredeyse 24 saat sürekli kaşınıyordu" dedi. 'KİLOSU YAŞITLARININ YARISI KADARDI' Çocukta yetersiz beslenmeye bağlı gelişme geriliği olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Mohammed 3 yaşında olmasına rağmen 9-10 kilo civarında bir bebek. Kilosu yaşıtlarının yarısı kadardı; çünkü doğduğundan bu yana sadece sütle beslenmiş. Yemek yediği anda kusuyormuş. Aile de bundan korktuğu için sütten başka bir şey vermemeye başlamış. Hastalığına 2 yaşına kadar tanı konulmamış. Biz anneden karaciğer dokusu naklettik. Şu an gayet iyi durumda" diye konuştu. DOKTORUNU GÖRÜNCE DONDURMA İSTİYOR Nakilden sonra Mohammed'in artık yaşıtları gibi normal çocuk olduğunu belirten Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Artık istediğini yiyebiliyor. Tabi bu yaşa kadar sütle beslendiği için başka yemekleri bilmiyordu. Yeni tatlar tatmaya başladı. En çok dondurmayı sevdi" dedi. Her muayenede Mohammed'e dondurma alan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, minik çocuğun sağlığına kavuşmasının, hekim olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. 'OĞLUMA YENİ HAYAT VERİLDİ' Anne Oumelkhir Mohri, yaşadıkları zor günleri anlatırken, "Cezayir'de pek çok doktora gittik ama geçen yıla kadar tanı konulamadı. Onların tavsiyesi üzerine Antalya'ya geldik. Çok şükür artık iyi. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Oğluma yeni bir hayat verdi" diye konuştu. Baba Khaled Ghrabli da oğlunun sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz oğlumu buraya ölü gibi getirmiştik ama şimdi sağlıklı. Doktorumuza, herkese teşekkür ederiz" dedi.



