HABER

Önce ameliyatla sonra kan vererek hastasının hayatını kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta fenalaşıp hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Sultan Sert’in kalp damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta fenalaşıp hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Sultan Sert’in kalp damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı. Ameliyattan sonra oluşan kanama nedeniyle kan transferi yapılması gereken Sert’e aranan kan bulunamayınca bu kez ameliyatını yapan doktoru Mehmet Kirişçi devreye girdi. Kirişçi hastasına kan vererek ikinci kez hayatını kurtardı. 5 çocuk, 9 torunu olan Sultan Sert, “Böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde yaşayan ve kalp hastası olan Sultan Sert'e daha önce stent takıldı. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Sert, yakınları tarafından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastayı muayene eden Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci, kalp damarının tıkalı olduğunu ve acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Sert'in yakınları ameliyatı kabul etti ve başarılı geçen operasyonun ardından, yoğun bakım servisine alındı.

DOKTOR KAN BANKASINA İNEREK KAN VERDİ

Sık sık kontrol ettiği hastasında kanama olduğunu fark eden Dr. Mehmet Kirişci, yakınlarından acil taze kan bulmalarını istedi ancak tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Bu sırada Kirişçi, hasta Sultan Sert ile kan gruplarının aynı olduğunu fark etti. Kan bankasına inen Kirişçi'nin verdiği kan daha sonra hastaya nakledildi. Kan verilmesiyle birlikte Sultan Sert'in kanaması durdu ve kısa süre sonra da yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

5 çocuk, 9 torun sahibi Sultan Sert, ameliyat ve kan takviyesi sırasında baygın olduğunu, yaşananları uyandığı zaman oğlu ve hemşirelerden duyduğunu söyledi. Kirişci'ye teşekkür eden Sert, "Mehmet Bey beni ameliyat etti. Gece kanama olmuş, Mehmet Bey kanını vermiş bana. Çok teşekkür ederim Mehmet Kirişci'ye, böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsun" dedi.

Mehmet Sert ise ameliyattan sonra kanama olunca kendisinden acil taze kan istendiğini ancak bulamadığını belirterek, "Annem ameliyata girdikten sonra acil kan lazım oldu. Sağolsun Mehmet Bey hiç tereddüt etmeden kendisi kan verdi. Annemin sağlığına kavuşmasında Mehmet Bey ve diğer hastane personellerinin çok büyük emekleri var. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"VİCDANİ OLARAK OLAYI BİR AN ÖNCE ÇÖZMEMİZ GEREKİYORDU"

Ameliyat yapıp kan vererek hastasının hayatını iki kere kurtaran Dr. Mehmet Kirişci, Sultan Sert'in kalp damarının tıkalı olması nedeniyle yaptıkları by-pass ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Yoğun bakım servisine alınan hastada kanama başladığını fark ettiklerini belirten Kirişci, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Kanamasının, yaptığımız tetkikler sonucunda bazı kan değerlerinin düşmesine bağlı olduğunu fark ettik. Bu, acil taze kana ihtiyacı olan bir durumdu. Normal şartlarda hastanemizde kan var ama taze kan, hızlıca verilip hastaya bunun tekrardan verilmesi gereken bir durum. Taze kan ihtiyacı olduğunu hastamız yakınlarına ifade ettik. Hastamızın şehir merkezinden olmadığını, ilçeden geldiğini, dolayısıyla yakınlarının burada olmadığını ve aramalarının sonucunda hastanede taze kan verecek kimsenin olmadığını ve bulamadıklarını söylediler. Biz de hastanemiz de araştırdığımız taze kan verecek kimsenin olmadığını ve hastamızın da bu süreç içerisinde kanamasının devam ettiğini gördük. Acil kan vermemiz gerekiyordu. Hastamız ile kendi kan grubumun aynı olduğunu gördüm. Hızlıca kan bankasına gidip taze kan verdim. O kanı hastamıza verdikten sonra kanaması durdu ve hastamızın vital bulguları dediğimiz tansiyonu ve ritminin düzeldiğini gördük. Kanaması durunca da hastamızı uyandırdık. Vicdani olarak bir an önce olayı çözmemiz gerekiyordu hem hekim olarak hem vicdani olarak. Netice olarak bu durumda hastamızın sağlığına kavuşmuş olması hem yaptığımız ameliyat açısından hem de kan vererek sağlatmış olmak şahsen beni mutlu etti."

"HASTAMIZ DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ"

Hastanedeki kan bankasında kan olduğunu ancak kanamanın durdurulması için taze kanın gerektiğini ifade eden Kirişci, "Taze kan içerisinde çok fazla hücreler var. Kanamayı durdurucu, taze pıhtılaştırmayı sağlatıcı hücreler var. Bu kanı her zaman vermiyoruz, normal şartlarda ihtiyacımız olan bir durum değil. Ama bu hastamızda o değerlerde düşme olduğu için taze kana ve beyaz kana ihtiyacımız vardı. Bu hastamıza hem taze kan verdik hem de beyaz kan verdik bununla birlikte gayet netice iyi oldu. Hastamız da mutlu, biz de mutluyuz" diye konuştu.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerindePatentli yerli tıbbi cihaz sayısı 100’ün üzerinde
Önce ameliyatla sonra kan vererek hastasının hayatını kurtardıÖnce ameliyatla sonra kan vererek hastasının hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.