Önce anahtarı sonra aracı çaldılar

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de bir eve pencereden giren hırsız, masanın üstünden aldığı anahtarla sokakta bulunan otomobili çaldı.

Olay, Gazi Mahallesi 1344 sokakta meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında otomobille bir evin önüne gelen şüpheliler önce etrafı kontrol etti. 5 katlı bir binanın giriş katının yarı açık olan penceresinden içeri giren şüphelilerden biri, herkesin uykuda olduğundan emin olduktan sonra yatak odasına yöneldi. Masada ev sahibinin otomobilinin anahtarını ve telefonunu çalan hırsız, dakikalar sonra dışarı çıktı. Şüpheli, gözcülük yapan arkadaşlarıyla birlikte sokakta bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı.

"PERDEYİ AÇTIM, ARACIMIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Ev sahibi Hasan Yiğitdoğan, hırsızların bir gün önce sokakta keşif yaptığını söyledi. Yiğitdoğan, "Sabah uyandım. Telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Telefonun olduğu yerde aracımın anahtarı ve ruhsatı da vardı. Ruhsatın yerinde, anahtarın yerinde olmadığını gördüm. Hemen perdeyi açtım. Baktım aracım da yerinde yok. Sonra bir telaşla karşı komşumuzun kapısını çaldım. Onlardan acil telefonlarını isteyerek, polise haber verdim. Polisler geldi daha sonra. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimizde 3 kişi olduklarını tespit ettik. Hırsızlar bir gün önce de burada tur atmışlar. Olay esnasında da 2 kişi gözcülük yapıyor, bir kişi pencereden içeri giriyor. Hiçbir ses duymadım." dedi. Polis olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.