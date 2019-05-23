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Önce annesini öldürdü sonra intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi annesini kablo ile boğarak öldürdü.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi annesini kablo ile boğarak öldürdü. Olayın ardından cinnet getiren zanlı önce çok sayıda ilaç içerek canına kıymaya çalıştı daha sonra da bileklerini ve boğazını keserek kendini yaraladı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7076/1 sokaktaki 2 katlı evin 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Rıza Tosun (47) ile birlikte yaşayan Sevdiye Tosun’dan (79) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek akşam saatlerinde Tosun ailesinin evine gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis ekipleri yaşlı kadın ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevdiye Tosun’un öldüğü, oğlu Rıza Tosun’un ise yaşadığı belirlendi. Ambulansa alınan Rıza Tosun, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tosun ailesinin evinde incelemelerde bulundu. Sevdiye Tosun’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Rıza Tosun’un polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozulduğu ve annesi Sevdiye Tosun’u kabloyla boğarak öldürdüğü belirtildi. Rıza Tosun’un olayın ardından ise ilk önce ilaç içtiğini, daha sonrada bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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