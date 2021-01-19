Önce Apple, sonra Xiaomi, şimdi de Samsung!

Akıllı telefon pazarında yeni bir trend baş gösterdi. Telefon kutusundan şarj adaptörünü çıkarma. Malum bu trendi başlatan Apple olmuştu. Tim Cook ve ekibi çevresel nedenleri gerekçe göstererek şarj adaptörünü telefonun kutu içeriğinden çıkardıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Samsung ve Xiaomi de dahil olmak üzere pek çok üretici şarj adaptörünün kutu içeriğinden çıkarılmasıyla ilgili göndermeler içeren sosyal medya paylaşımları yapmışlardı.

XİAOMİ VE SAMSUNG ŞARJ CİHAZINI KUTUDAN KALDIRDI

Fakat sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı. Xiaomi yeni tanıttığı amiral gemisi modeli Mi 11’in kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkardığını açıkladı. Bu sefer de oklar Xiaomi’ye çevrildi. Hatta Xiaomi CEO’su bu fikrin üzerinde 5 yıldır çalıştığını iddia etti.

Xiaomi’den sonra Samsung da şarj adaptörünü kutu içeriğinden çıkarma kararı aldı. Gerekçe ise aynı. Çevrecilik. Peki Samsung’un Apple'a gönderme yaptığı o paylaşımlar ne oldu? Hepsi aynı anda Samsung’un resmi hesaplarından silindi. Yani yok sayıldı.

DİĞER CİHAZLARA DA UYGULANABİLİR

Neyse ki bu uygulama şimdilik sadece üst segment cihazlarda uygulanıyor. Fakat önümüzdeki dönemde orta segment cihazlarda da şarj adaptörü göremeyeceğiz gibi duruyor. Elbette bu yalnızca bir tahmin. Fakat Apple’ın başlattığı bu trendin, akıllı telefon pazarının geneline yayılması kaçınılmaz görünüyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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