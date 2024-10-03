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Önce araçtan sıktılar, sonra peşinden gelip kurşun yağdırdılar! Alacak verecek davası 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
03.10.2024 11:30
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İstanbul'da meydana gelen olayda 19 yaşındaki Şahin Aslan, otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Aslan, yaralı şekilde olay yerinden kaçmaya çalışırken, saldırganlar Aslan'ın peşinden geldi. Yaralı olan Aslan'a burada da kurşun yağmuruna tutarken, 19 yaşındaki genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, olayın alacak verecek davasından gerçekleştiği ortaya çıktı.

Önce araçtan sıktılar, sonra peşinden gelip kurşun yağdırdılar! Alacak verecek davası 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Olay, Sultangazi'nin Esentepe mahallesinde 27 Eylül'de meydana geldi. Kameralara yansıyan olayda, 19 yaşındaki Şahin Aslan'ın yürüdüğü görüldü. Aslan daha sonra yanına yaklaşan bir otomobilin yanına yaklaştı.

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GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Aracın içinden Aslan'a yönelik ateş açılırken, karnından yaralanan Aslan olay yerinden kaçmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra olay yerine geri gelen saldırganlar, yaralı olarak kaçmaya çalışan Aslan'a tekrardan kurşun yağdırmaya başladı. Aslan yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan Şahin Aslan'ı hastaneye götürdü. Burada yaşam mücadelesi veren Aslan hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı araç ise terk edilmiş bir halde bulundu.

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OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı inceleme kapsamında cinayet anının olay yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındığını belirledi. Görüntülerde Şahin'in yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen siyah bir aracın yanına gittiği ve bu aracın içinden Şahin'e ateş edildiği görüldü.

ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİKTEN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Saldırı sırasında karnından yaralanan Şahin Aslan’ın kaçmaya çalışırken, birkaç dakika sonra aynı şüpheliler tarafından yine kurşun yağmuruna tutulduğu anlar bir başka güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Silahlı saldırı sonucu Şahin Aslan yere yığılıyor.

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BİRÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Ekipler inceledikleri kamera görüntüleri ile şüphelilerin kullandığı aracı ve 6 şüpheliyi tespit etti. Daha sonra başlatılan operasyon kapsamında; silah kullandığı tespit edilen Ali İ.E.(27), araçta bulunan Maşallah C.(25), Emir Y.(22), taksi şoförü Talip E.(29) ve Turgut E.(31) ile N.E.(29) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

CİNAYET, ALACAK VERECEK DAVASI YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin cinayeti aralarındaki bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlediklerini söyledikleri de öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgut E., Maşallah C., Emir Y. Talip E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı kullanan Ali İ.E. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Sultangazi
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