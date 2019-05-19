HABER

Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, arazide, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, arazide, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde yaşanan kavgada ise ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1’i polis 2 kişi daha yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarlalarına çalışmaya giden husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, Bilal Erman (31), Murat Erman (57) ve Fahri Harmancı (43) hayatını kaybetti, Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından morga kondu.

HASTANEDE DE KAVGA ÇIKTI; 2 YARALI

Güvenlik güçleri, hem mahallede, hem de yaralıların kaldırıldığı hastanede önlem aldı. Ancak hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik Kuvvet polisleri olaylara müdahale etti.

Hastane bahçesinde taraflardan bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırıldı. Hastaneye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Diyanet İşleri Başkanlığından “Diyanet’ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin açıklamaDiyanet İşleri Başkanlığından “Diyanet’ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin açıklama
Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralıSilahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Şanlıurfa'da şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.