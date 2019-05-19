Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 4 ölü, 11 yaralı (3)

4 ÖLÜ, 11 YARALI

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi. Ağır yaralanan Bilal Uğur (50) da hastanede yaşamını yitirdi. Tarlada çıkan kavgada, 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavi gördüğü hastanede ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla da 2’si polis memuru 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ İDDİASI

4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı olayın nedeninin muhtarlık seçimleri olduğu öne sürüldü. Arifiye Semerciler Mahallesi muhtar adayı olan İlyas Erman, seçimi 8 oy farkla kaybetti. Erman ailesi iddiaya göre mahalledeki diğer kalabalık aile olan Harmancı ailesi ile kendilerini desteklemedikleri gerekçesiyle husumetli oldu. İki aile arasında seçimlerin ardından karşılıklı darp olayları yaşandı. İki aile fertleri, bugün komşu mahalle Kumbaşı da karşılaşınca çatışma çıktı.

Hastanenin önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili gözaltıların olduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.



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