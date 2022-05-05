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Önce arkadaşıyla içti, sonra öldürdü! 'Bir anlık sinirle yaptım'

05.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. H.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanırken, polise verdiği ifadede arkadaşının kendisine küfür ettiğini ve bir anlık sinirle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Önce arkadaşıyla içti, sonra öldürdü! 'Bir anlık sinirle yaptım'

Adana'nın Ceyhan ilçesi Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 58 yaşındaki İbrahim Cevher, bir atölyede arkadaşı ile alkol aldığı sırada göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher’in hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR ANLIK SİNİRLE ÖLDÜRMÜŞ

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, İbrahim Cevher’in içki içtikleri sırada kendisine küfür ettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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